Orrore nella zona dei Colli Albani, vicino Roma, dove un ragazzo, le cui generalità non sono state rese note, sarebbe stato drogato e violentato da un 25enne e un 32enne, entrambi suoi conoscenti. I fatti risalirebbero allo scorso autunno, ma solo questa mattina la Polizia di Stato ha consegnato ai responsabili dell’aggressione i mandati di arresto in regime di domiciliari. Quella sera la vittima si trovava a cena con alcuni amici, nel corso della quale avrebbero consumato la GHB.

Si tratta di uno stupefacente noto come “droga dello stupro”, in quanto rende le vittime inermi a causa dei blakout che si verificano nell’organismo. A questo punto tale condizione facilita gli aguzzini nel violentare le vittime e aggredirle. Secondo il racconto reso dal giovane, ad un certo punto a lui è stato detto di andare via. Una volta uscito, visto che era notte fonda, non sapeva cosa fare e si è recato nuovamente dagli amici, in modo da chiedere se potevano accompagnarlo a casa.

La violenza

A questo punto il 25enne e il 32enne hanno fatto entrare in casa il giovane, poi gli hanno dato nuovamente della droga a sua insaputa e quindi lo hanno sottoposto a violenza. “Se dici a qualcuno quello che è successo facciamo vedere il video al tuo fidanzato” – con queste parole lo hanno minacciato e lasciato nuovamente da solo in strada.

Vagando spaesato, poco prima delle 5:00 di mattina, il ragazzo, anche per riprendersi, si è fermato in un bar della zona. Qui si è sentito male per cui i presenti hanno chiamato subito il 118: sul posto quella mattina arrivò anche una volante della Polizia. Il giovane, senza nessuna remora, raccontò quello che gli era successo.

Da lì sono partite le indagini degli investigatori, che hanno quindi proceduto ad arrestare proprio in queste ore i responsabili dei soprusi nei confronti del giovane. Sul caso non è escluso che si possano conoscere altri particolari. Le indagini continueranno anche per circoscrivere per bene la vicenda e chiarire le posizioni degli arrestati.