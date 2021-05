Terribile tragedia questa mattina ad Ariccia, vicino Roma, dove un ragazzo di 14 anni si è lasciato cadere nel vuoto dal cosidetto “ponte dei suicidi”, infrastruttura nota per diversi gesti estremi che sono accaduti nella zona in questi anni. Erano circa le ore 10:00 quando alcuni passanti hanno dato l’allarme. Una coppia che percorreva il ponte in auto ha tentato di dissuaderlo, ma purtroppo senza successo. Dopo qualche secondo il giovanissimo si è lanciato, facendo un volo di 60 metri.

Per lui inutili si sono rivelati i soccorsi del 118, giunto immediatamente sul posto. Sul posto è accorsa una pattuglia della Polizia Stradale di Albano: gli agenti hanno eseguito i rilievi del caso. Al loro arrivo il ragazzo era già morto. Sono rimasti sotto shock gli automobilisti che percorrevano l’infrastruttura in quel momento. La tragedia si è verificata infatti sotto gli occhi attoniti e sconcertati di numerose persone. Sono ancora ignoti i motivi che hanno portato lo studente a togliersi la vita.

Un’altezza di 72 metri

Il ponte di Ariccia è un’infrastruttura alta 72 metri. Il ragazzo quest’oggi è riuscito a scavalcare le apposite barriere di protezione, e ha raggiunto uno dei parapetti. Da lì, dopo qualche secondo di attesa, si è buttato giù. Visto che nel corso degli anni si sono verificati numerosi suicidi sul ponte, l’Anas ha fatto installare delle barriere di protezione.

Da allora i gesti estremi sono diminuiti, ma purtroppo ogni tanto qualcuno riesce a superare le barriere e a farla finita. Tutta la comunità di Ariccia è molto scossa per quanto avvenuto. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della vittima non sono state rese note.

Quello dei suicidi tra i giovani è un fenomeno che sta destando molta preoccupazione tra le autorità. Tali gesti hanno avuto un incremento soprattutto durante questo periodo di pandemia, dove i ragazzi e gli adolescenti hanno perso molte certezze. Una tragedia, quella di Ariccia, che spezza il cuore. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il giovane, forse, si sarebbe proprio tolto la vita a causa di una depressione causata dalla crisi del Covid-19. Tali particolari saranno da accertare.