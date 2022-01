Un’assurda e inquietante scoperta è stata fatta negli scorsi giorni dai carabinieri in un Bed&Breakfast di Trastevere, noto rione di Roma. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, infatti, nel frigobar di una delle camere è stato trovato un pezzo di linga mozzato appartente ad un uomo di 40 anni, originario del Belgio e di professione docente universitario. Con lui nella stessa camera alloggiava la sua fidanzata, una 43enne sua connazionale. In un primo momento si era pensato ad un gioco erotico finito male.

A richiedere l’intervento dei carabinieri sarebbe stato proprio l’uomo, il quale prima di chiamare il 112 avrebbe riposto la lingua all’interno del frigobar. I militari lo hanno trovato per strada sanguinante ed è stato immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato il malcapitato presso l’ospedale San Camillo dove i sanitari, pare senza successo, hanno provato in tutti i modi a ricostruire parte dell’organo. La sua compagna è stata arrestata.

Una lite furiosa

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma i due avrebbero cenato in un ristorante della Capitale per poi fare rientro in camera. Qui, per motivi ancora tutti da chiarire con precisione, sarebbe scoppiata una lite furibonda, al culmine della quale lei avrebbe staccato il pezzo di lingua all’uomo con un morso.

La donna sarà giudicata per direttissima e dovrà rispondere di lesioni gravissime. Lei ha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella emersa in fase di indagini. Il 40enne è ancora sotto shock per quanto avvenuto. Per motivi di privacy le generalità dei due non sono state rese note.

Il docente avrebbe già denunciato la sua compagna. Sul caso continueranno le indagini degli investigatori, anche per chiarire il movente del folle gesto. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata intorno alle 3:00 della notte tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio.