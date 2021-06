Un terribile fatto di cronaca si è verificato nella tarda mattinata di oggi ad Ardea, piccolo comune vicino Roma, dove un soggetto ha cominciato a sparare all’impazzata per strada, colpendo e uccidendo un anziano e due bambini di 3 e 8 anni. Non è chiaro ancora perchè questa persona abbia aperto il fuoco proprio contro le vittime. Gli investigatori stanno cercando l’aggressore, che si sarebbe barricato in casa ed è quindi riuscito a fuggire. I due bambini stavano passeggiando in bicicletta.

In strada c’erano diverse persone, che hanno udito gli spari e chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri. Il 118 ha inviato due elicotteri, due ambulanza e un’automedica. La situazione è apparsa subito molto grave, tanto che l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha parlato di una situazione “gravissima”. I due bambini sono stati trasportati d’urgenza e in codice rosso in ospedale, ma non ce l’hanno fatta.

Uomo barricato in casa

L’autore dell’aggressione, come già detto, è riuscito a fuggire, barricandosi in casa e minacciando di sparare chiunque tenti di avvicinarsi al suo domicilio. Non è chiaro perché questa persona abbia esploso i colpi d’arma da fuoco contro le vittime. Si pensa che il soggetto abbia agito in questa maniera al culmine di una lite.

In strada c’erano diverse persone, che hanno immediatamente dato l’allarme spaventate. I militari dell’Arma hanno anche ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito al dramma, questo anche per cercare di individuare l’aggressore. Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state rese note.

A breve si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul dramma avvenuto stamattina. I carabinieri stanno facendo di tutto per poter prelevare dall’abitazione l’aggressore. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, di Ardea ed Anzio, che indagano sull’accaduto. Un mattinata davvero terribile.