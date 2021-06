Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - In un mondo come quello odierno in cui sembra che quasi nessuno abbia voglia di lavorare, ben vengano gli appelli di Mirko, considerato un gran lavoratore. Speriamo che questa sua passione e amore sia premiato. Dare un lavoro a Mirko e altri giovani come lui significa non farli sentire isolati, ma parte della società e, quindi, ancora più integrati, proprio come spiega la mamma.