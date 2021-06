In questi giorni il grande caldo estivo comincia a fare sul serio in Italia, anche a Roma, per questo forse una signora ha deciso di fare il bagno completamente nuda all’interno della storica fontana situata a Piazza Colonna, proprio di fronte a Palazzo Chigi. Al momento la sua identità non è nota, questo per motivi di privacy. La signora, una volta tuffatasi in acqua, ha fatto anche qualche bracciata a nuoto, visto che la profondità della vasca comunque è di parecchi centimetri.

Ad accorgersi della scena sono stati alcuni passanti rimasti increduli, ma anche le forze dell’ordine già presenti sul posto, in quanto di guardia proprio al palazzo del Governo Italiano. Gli agenti hanno redarguito immediatamente la donna, che, con tutta tranquillità e senza bisogno dell’intervento delle forze di polizia, è uscita dalla fontana, si è rivestita e poi se ne è andata. Nei suoi confronti pare non siano stati provvedimenti. Non sono chiari i motivi del gesto, ma la donna potrebbe avere problemi psichici, stando alle ultime informazioni che giungono dalla Capitale.

Video sui social network

I passanti hanno ripreso l’insolita scena, per cui il video è finito gioco forza sui social network. Bisogna precisare che tutta l’area della piazza, visto che ospita gli uffici del Governo Italiano, è presidiata 24 ore su 24 da diverse camionette dei carabinieri e della Polizia di Stato, ma anche dalle forze armate.

Tra l’altro la signora ha rischiato di arrecare danno ad un bene storico, in quanto la fontana in questione venne progettata da Giacomo Della Porta nel 1575 per volontà di papa Gregorio XIII. Il bene in questione subì un primo restauro nel 1702 e in quell’occasione fu aggiunto lo stemma della famiglia di papa Clemente X.

Il monumento ha subito nel corso dei secoli vari restauri, come quello del 1830, il secondo, in cui venne tolto lo stemma della famiglia di Papa Clemente X, che rappresentava una stella a otto punte, e aggiunto un catino centrale e due gruppi marmorei che raffigurano conchiglie aperte e delfini con le code intrecciate.