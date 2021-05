Si è risolta con un lieto fine la vicenda della 60enne che da 5 giorni era chiusa all’interno della sua automobile, una Smart. L’episodio si è verificato a Roma, precisamente in piazza Buenos Aires. A dare l’allarme erano stati alcuni commercianti della zona, che avevano visto la donna all’interno della macchina, senza che questa si muovesse per nessuna ragione. Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale insieme agli uomini della sala operativa sociale del Campidoglio.

Le operazioni sono avvenute in coordinamento con il Municipio. Gli agenti si sono avvicinati e con la massima delicatezza richiesta in questi casi sono riusciti a far uscire la signora dall’abitacolo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 60enne presso il più vicino ospedale. Adesso è stata portata in ospedale e su di lei saranno eseguiti tutti gli accertamenti, questo per sincerarsi delle sue condizioni di salute visto che non mangiava e bevava da diversi giorni.

Qualcuno ha tentato di aiutarla

Gli abitanti del posto e i commercianti hanno tentato di aiutarla, portandole da mangiare e bere. Quando però ci si avvicinava al suo finestrino la 60enne rivolgeva lo sguardo altrove. Sembrava che non volesse proprio aiuto. Dai primi riscontri si è appurato che la donna risiede nel quartiere Alessandrino, al V Municipio.

La situazione è molto delicata, sia per gli aspetti sociali che sanitari. Non si sa perché la signora ha scelto di chiudersi in auto per 5 giorni senza mangiare e bere. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state rese note, questo anche per tutelare l’identità dei suoi famigliari. Sul caso continueranno tutti gli accertamenti necessari.

La signora adesso è stata presa in carico. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto a Roma e che ha destato molta preoccupazione tra i residenti e i commercianti di piazza BuenosAires. Una vicenda davvero particolari che merita i dovuti approfondimenti.