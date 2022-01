Solo un secondo dopo l’inizio del 2022 è nata Olivia, la prima bimba venuta alla luce in Italia nel 2022, oltre che a Roma. La piccola ha emesso il suo primo vagito a mezzanotte e 1 secondo, nella Casa di Cura Santa Famiglia di Roma. gode di ottima salute, pesa la bellezza di 3,800 kg ed è la gioia di mamma Alexandra e papà Luca.

Dopo una trepidante attesa, nella Casa di Cura di via dei Gracchi, che per il quinto anno consecutivo si aggiudica il primato di primo bambino nato nella Capitale, quest’anno è arrivato anche un altro primato: la prima nascita in Italia.

Il parto

Il parto si è svolto alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, l’unica clinica mono specialistica in ostetricia e ginecologia, che ha registrato il felice record di 2.050 bambini nati nel 2021.Tutto lo staff medico della clinica di via dei Gracchi ha seguito da vicino l’ultimo travaglio dell’anno, che ha poi portato alla prima nascita del 2022.

Donatella Possemato, direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, ha dichiarato: “Siamo felici di poter accogliere anche quest’anno il primo bambino nato nella Capitale”, aggiungendo: “Benvenuta Olivia e grazie alla mamma e al papà per aver scelto la Santa Famiglia per mettere al mondo la loro figlia. Il mio pensiero all’alba del nuovo anno va a quei professionisti che hanno lavorato in questi giorni di festività affinché tutte le donne e i pazienti e i loro familiari potessero vivere al meglio la gravidanza e il parto come momento magico della vita”.

Quasi come fosse stata ispirata dal conto alla rovescia per il nuovo anno, la piccola è venuta al mondo appena un secondo dopo la mezzanotte. La nascita di Olivia rappresenta una doppia vittoria della vita: in primis, ha dichiarato la direttrice, perché ogni nuovo nato è un inno alla vita, e poi perché entrambi i genitori erano risultati positivi al Covid pochi giorni dal termine della gravidanza, ma sono riusciti a sconfiggere il virus.