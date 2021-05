Incredibile episodio nella mattinata di oggi a Roma, precisamente in via Zenodossio, in zona Torpignattara. Infatti, secondo quanto mostrano i media locali e nazionali, sulla strada si è aperta una grossa voragine, lunga anche diversi metri. Il cedimento dell’asfalto ha inghiottito due auto che si trovavano parcheggiate al bordo della carreggiata: si tratta di un Suv Mercedes e di una smart. Mentre la prima è rimasta in bilico, la seconda è caduta completamente nella grossa cavità, larga decine di metri cubi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare la zona e mettere in sicurezza l’area. Il vuoto, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato provocato da una perdita d’acqua. Una foto resa pubblica dai pompieri mostra la grossa cavità piena d’acqua che continua anche sotto ad un edficio vicino.

Nessun ferito

L’incidente non ha comunque provocato conseguenze alle persone, per cui non ci sono state vittime o feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Via Zenodossio è inoltre una traversa di via Casilina, un’arteria stradale che nella Capitale è abbastanza trafficata.

Sui social sono cominciate a circolare numerose immagini che mostrano la grande voragine che si è aperta. La gente si è chiesta come sia stato possibile che in piena città si sia aperta una voragine così grossa. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sull’episodio. Le autorità effettueranno adesso le relative indagini per circoscrivere per bene l’accaduto per poi ricostruire il mando stradale, che è stato seriamente danneggiato.

Questi episodi non sono insoliti nelle nostre città, anche se quando capitano suscitano un certo scalpore e timore tra la popolazione. I veicoli caduti all’interno della voragine sono stati poi rimossi. Entrambi hanno subito diversi danni, soprattutto la smart, che è caduta interamente nella “camera sotterranea”.