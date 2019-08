Roma, scontro tra tram e automobile: ferite 3 persone

Un grande boato e poi la fine della corsa del tram della linea 2 in piazzale Manila di Roma contro un palo: questo è quanto accaduto questa mattina poco prima delle 11, quando il mezzo si è scontrato con un’automobile per cause ancora da accertarsi, provocando tre feriti.

A raccontare l’accaduto sono stati i molti passanti che hanno pubblicato nel web le foto drammatiche dell’incidente che non ha visto fortunatamente morti. Stando alle prime notizie rilasciate, una Bmw bianca sarebbe passata con il semaforo rosso, causando così lo scontro con il tram in arrivo e provocandone il deragliamento e successivamente la fine della sua corsa contro il palo dell’alta tensione di Acea.

Questo è quanto viene affermato anche da una nota dell’Atac, che precisa che le cause sono ancora da verificare e che gli stessi agenti della Polizia locale di Roma si stanno muovendo per fare chiarezza sulle cause dell’incidente, mentre il personale tecnico di Acea si è recato sul luogo dov’è avvenuta la vicenda per poter ripristinare le funzioni del palo coinvolto nello scontro.

Si contano tre feriti

Nonostante non si contino fortunatamente morti o feriti gravi, ci sono stati tre contusi. A rimanere maggiormente feriti sono stati il conducente della Bmw ed il suo passeggero, mentre la terza persona, che ha riportato contusioni fortunatamente minime, è il conducente del tram. I passeggeri del veicolo sono rimasti invece illesi.

Così com’è stato segnalato dal profilo Twitter dell’InfoAtac poco prima di mezzogiorno, a causa dell’incidente avvenuto in piazzale Manila di questa mattina, la linea tram 2 che è stata coinvolta nell’impatto è stata sostituita dal bus sull’intero percorso. Non è dato sapere fino a quando sarà in atto il bus sostitutivo o quando si avrà qualche notizia più dettagliata sulle condizioni dei feriti e sulle dinamiche esatte che hanno portato a questo incidente.