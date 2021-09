Un brutto incidente stradale, purtroppo con una vittima, è accaduto la notte tra l’8 e il 9 settembre a Roma, precisamente in via Chiana, all’altezza di via Sebino. Qui, per cause ancora tutte in corso di accertamento, un monopattino elettrico condotto da un 34enne nigeriano e un’auto condotta da un 19enne italiano sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane che viaggiava sul mezzo elettrico, il quale è stato sbalzato sull’asfalto: per lui non vi è stato nulla da fare, in quanto è deceduto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. La dinamica del sinistro è comunque ancora da accertare con precisione. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, come da prassi in questi casi. Il conducente della vettura è stato invece sottoposto agli esami tossicologici, questo per verificare se prima di mettersi alla guida avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti.

Le reazioni della politica

L’accaduto ha suscitato numerose reazioni all’interno del mondo della politica. “I monopattini non hanno regolamentazione. Purtroppo, i ragazzi, o chi li utilizza, non hanno l’obbligo del casco. A via Gregorio VII è morto un ragazzo, ieri a corso Trieste un altro. I monopattini senza una disciplina sono pericolosi” – così recita una nota del candidato sindaco Enrico Michetti.

Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note. Per Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, entrambi candidati alle elezioni nelle file di Fratelli d’Italia al II Municipio, in questi anni l’amministrazione comunale non avrebbe fatto nulla per mettere in sicurezza le strade della Capitale.

“Da tassista vivo i problemi della mobilità di Roma ogni giorno: strade dissestate, segnaletica mancante, incidenti, ai quali, come se non bastasse, si somma l’anarchia dei monopattini. Quest’assenza di regole ha comportato il secondo decesso per incidente in soli due mesi” – questo è il commento di Elisabetta Lancellotti, Candidata al Consiglio Comunale per la Lista Civica Gualtieri Sindaco.