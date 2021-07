Un episodio a dir poco assurdo, e che poteva avere ulteriori e gravi conseguenze, si è verificato nella serata di domenica scorsa a Nettuno, cittadina situata sul litorale sud di Roma. Tutto è cominiciato poco dopo l’inizio dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli europei di calcio 2020. Anche nella cittadina laziale ci sono stati cortei e caroselli di auto che hanno sfilato per le vie della città. Un papà che viaggiava in auto con il figlioletto di 5 anni all’improvviso è stato affiancato da un 17enne, che ha sfilato la bandiera al bimbo e poi ha cercato di dileguarsi.

A questo punto il padre del piccolo non ci ha pensato su due volte: è sceso dalla vettura, ha inseguito il ladro e gli ha dato un calcio alla gamba fratturando il perone al ladruncolo. Poi si è ripreso la bandiera ed è risalito in macchina. Dopo essere stato derubato della bandiera il bimbo piangeva a dirotto. Nonostante il brutto gesto del 17enne, a poter passare i guai adesso potrebbe essere proprio il padre del bimbo, che si è reso responsabile di un gesto ancor più violento.

Indagini in corso

Il ragazzo colpito alla gamba è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove gli è stata riscontrata una prognosi di 30 giorni. Sul caso sta indagando la Polizia di Stato, che è stata informata dell’accaduto. Gli agenti sono sulle tracce del padre del bimbo.

Per il momento l’uomo non è stato rintracciato e farlo sarà difficile, dato il numero di persone che si trovava in piazza nella notte della festa per la vittoria. La vittima dell’aggressione non sarebbe neanche riuscita a fornire dettagli utili per poter rintracciare l’uomo, come ad esempio il modello della macchina o la sua struttura fisica.

L’uomo che ha colpito il giovane sarebbe un individuo sui 40 anni. Nelle prossime ore molto probabilmente si riusciranno a conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato a Nettuno. Le indagini proseguono a 360 gradi per cercare di rintracciare il padre del bimbo.