Roma, rogo nella rimessa Atac: 20 bus distrutti dalle fiamme

Dopo il Ponte dell’Industria bruciato nella notte tra sabato e domenica scorsa, un altro incendio sta preoccupando Roma e i suoi abitanti. Un vasto rogo si è sviluppato nella rimessa che gestisce i bus dell’Atac, l’azienda metropolitana della capitale con tantissimi mezzi che sono andati distrutti a causa delle fiamme. Cerchiamo di capire come sia scaturito e quali sono state le conseguenze in merito, oltre all’indagine che si è aperta per capire la dinamica.

Le fiamme nella rimessa Atac hanno cominciato a divampare intorno alle 4 di stamane 5 ottobre nel quartiere di Tor Sapienza, nella periferia a est della capitale. Il rogo è stato molto violento, come dimostrano anche le immagini che sono subito balzate agli occhi della cronaca. Nel rogo, circa 20 bus sono andati completamente distrutti e bruciati dalle fiamme divampate nell’azienda.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti sia i vigili del fuoco per provare a domare l’incendio, ma anche i Carabinieri di Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro che stanno cercando di capire quale sia la matrice di questo rogo nell’azienda dei bus capitolini. Fortunatamente, non ci sono stati danni fisici alle persone dal momento che nessuno è rimasto intossicato, ma la situazione riguardante i bus è alquanto disastrosa.

Sembra che, secondo le prime indicazioni che hanno ricostruito la dinamica dei fatti, l’incendio si sarebbe propagato a seguito di un autobus guasto. Una vicenda già accaduta in passato, per la precisione il 20 agosto scorso a Grottarossa. I Carabinieri del Nucleo Operativo, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo, stanno facendo i dovuti rilievi per la dinamica.

La stessa azienda Atac sta cercando di capire cosa sia successo e ha diramato il seguente comunicato: “Il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto”.