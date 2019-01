Roma, rissa a Spinaceto davanti un hotel nella notte di Capodanno, in coma un 32enne congolese

Una brutta rissa accaduta nella notte di Capodanno a Roma ha fatto finire in ospedale un ragazzo di 32 anni. La rissa è avvenuta la notte di Capodanno davanti a un albergo di via Valleranello, nella zona sud di Roma compresa tra Spinaceto e la zona del Laurentino.

Il 32enne vittima del pestaggio è originario del Congo ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Le indagini

Ad accorgersi dello stato della vittima è stato un dipendente dell’hotel che lo ha trovato riverso a terra e sanguinante attorno alle 2:20 del mattino del 1 gennaio.

Il dipendente ha dato subito l’allarme; sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che adesso stanno svolgendo le indagini sull’accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora, pare che sia da escludere l’aggressione a sfondo razziale. Dalle testimonianze, infatti, i carabinieri hanno potuto appurare che le persone coinvolte nella rissa sarebbero state almeno cinque e che la rissa pare sia scoppiata per futili motivi.

Le persone coinvolte probabilmente avevano fatto abuso di alcol e nella rissa il 32enne ha avuto la peggio. Il giovane è stato preso a pugni ed è stramazzato a terra dopo aver perso i sensi. Il gruppo è fuggito via alla vista del sangue e invece di prestare soccorso al congolese lo hanno lasciato sanguinante a terra.

Per fortuna il dipendente si è accorto in tempo dello stato del ragazzo e ha chiamato i soccorsi. Al momento il 32enne è in prognosi riservata in ospedale ma le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno cercando di vagliare tutte le testimonianze per arrivare agli aggressori.

Si indaga anche sulle amicizie del giovane e la polizia ha anche acquisito i filmati delle telecamere della zona per individuare ulteriori dettagli che possono portare alla risoluzione del caso.