Nella tarda serata di ieri, domenica 7 novembre, un uomo ha seguito una donna in strada e, dopo averla spintonata, ha tentato di violentarla. L’episodio è accaduto nel centrale quartiere Prati a Roma.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti delle volanti e del commissariato Prati che hanno arrestato un 36enne ucraino, con precedenti, con l’accusa di violenza sessuale. In difesa della vittima sono intervenuti dei condomini che hanno bloccato l’uomo e allertato le forze dell’ordine.

La ricostruzione dell’accaduto

Poco dopo le 23:00, al 112 sono arrivate diverse telefonate riguardanti una ragazza che gridava aiuto all’interno di un condominio. Quando, in pochi muniti, le volanti e le pattuglie del locale commissariato di Polizia sono giunti sul posto, davanti alla palazzina, hanno visto un uomo che provava ad uscire dal portoncino indicato nella richiesta d’intervento.

Accanto a lei una donna, in evidente stato di choc e vicina a lei, una seconda persona. L’uomo è stato bloccato non senza difficoltà. I poliziotti hanno ascoltato la ragazza in lacrime ed il condomino che si trovava accanto a lei. La vittima, in stato di choc, ha raccontato l’incubo vissuto. Stava rientrando a casa da lavoro, ha aperto il portoncino ed è stata aggredita alle spalle da un uomo mai visto in vita sua.

L’uomo l’avrebbe bloccata, immobilizzandola contro la parete dell’androne condominiale, cominciando a palpeggiarla e provando a sfilarle i collant che indossava. A quel punto la donna ha cominciato a urlare. Il suo aguzzino, per farla stare in silenzio, l’ha trascinata al piano seminterrato dove si trovano le cantine. Qui ha continuato con le violenze. Un condominio, che ha ascoltato le urla della donna, è uscito dal suo appartamento, trovandosi davanti la vittima.

All’arrivo del residente, il violentatore ha provato a fuggire, ma è stato catturato dai poliziotti. Si tratta di un ucraino 36enne, residente nella zona di Balduina, accusato di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, sotto choc, è stata affidata alle cure del personale del 118. Il condomino è rimasto contuso alla spalla e al gomito, mentre tentava di fermare lo stupratore.