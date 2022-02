Stava registrando in classe un video per la nota piattaforma Tik Tok, quando all’improvviso una studentessa di 16 anni si è sentita rimproverare da una docente che l’ha notata. “Stai sulla Salaria?” – così avrebbe detto la professoressa all’alunna, la quale è rimasta imbarazzata ma soprattutto ferita da questa frase. L’allusione è chiara: la Salaria è una delle arterie più trafficate della Capitale nota per episodi di prostituzione. I compagni hanno fatto immediatamente scudo attorno alla studentessa, prendendo le sue difese.

L’episodio sta avendo una vasta eco mediatica, per questo la stessa preside dell’istituto, il liceo scientifico Righi, lì dove è successo appunto l’episodio, ha voluto sentire sia la studentessa coinvolta che la stessa docente che ha pronunciato l’infelcie frase. La preside, Cinzia Giacomobono, ritiene comunque che la docente non volesse offendere di proposito la studentessa, anche se le parole pronunciate sono state giudicate dalla stessa preside “assolutamente fuori luogo”. La ragazza, come detto, stava registrando soltanto un video per Tik-Tok.

Protesta a scuola

Questa mattina 16 febbraio gli studenti del Righi hanno deciso di inscenare una protesta proprio davanti alla scuola, sia per mostrare solidarietà alla studentessa che per protestare contro il “dress-code” che nell’istituto in questione, secondo gli studenti, è “rimasto all’800”. Tutti gli studenti oggi si sono presentati fuori dalla scuola in shorts, gonna e magliette corte.

“È stata più una questione legata ad un video messo in rete, tra le altre cose la professoressa in questione si occupa proprio di cyber bullismo. La studentessa mi ha mostrato il suo dispiacere per la situazione in cui si è trovata coinvolta” – così ha dichiarato inoltre la preside, che continua a seguire la vicenda da vicino.

La Giacomobono riferisce che la docente che ha rimproverato la studentessa si occupa proprio di cyberbullisimo, rimprovero che era diretto più al fatto che stesse registrando il video che a lei in persona. “Facciamo tanto per far capire agli studenti che tutto quello che mettono in rete in qualche modo gli si potrebbe ritorcere contro” – queste le dichiarazioni che la docente ha reso alla preside, giustificando così il suo comportamento.