Una serata tranquilla, magari con gli amici, ha scosso l’ambiente della movida romana. Il giovane, mentre si stava divertendo in un locale della movida, è stato rapito da un gruppo di persone. Nel momento in cui il fatto è avvenuto, sono state allertate le indagini e le ricerche che si sono immediatamente mosse per cercare di capire qualcosa in più.

Il fatto è avvenuto nella scorsa notte intorno alle 2 quando il 20enne che era in un locale di Ponte Milvio, noto per essere la zona della movida dei romani, è stato rapito e catturato da un gruppo di 6 o 7 persone che hanno fatto irruzione nel locale. Gli individui non erano armati, ma non appena sono entrati nel locale sono andati direttamente verso il giovane costringendolo a salire in auto.

Le ricerche sono tuttora in corso, anche perché il cellulare risulta spento e, quindi, diventa difficile riuscire a rintracciarlo. La zona di Ponte Milvio è molto nota alla polizia, non solo perché è il centro della vita notturna della capitale, ma anche perché qui sono frequenti le azioni di criminalità proprio come quella che vede protagonista questo giovane.

Un fatto che assume contorni gialli e che si arricchisce di mistero, anche se si presuppone che il suo rapimento potrebbe essere legato allo spaccio di droga negli ambienti di San Basilio. In base alle ricerche e ai dati raccolti da parte delle forze dell’ordine, sembrerebbe che la famiglia sia alquanto nota in zona proprio per questioni legate alla droga e allo spaccio.

Nel frattempo, continuano le ricerche, ma potrebbe trattarsi, secondo gli investigatori, di un regolamento di conti tra bande rivali che hanno portato al rapimento del giovane. Si è anche passato alla fase dell’interrogatorio dove sono state ascoltate sia le persone nel locale, ma anche i genitori del giovane.