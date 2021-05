Un episodio a dir poco incredibile si è verificato alle porte di Roma nelle scorse ore, dove un uomo, con il volto coperto, è entrato in una farmacia minacciando l’addetto alla cassa con una pistola a giocattolo. Il farmacista, vedendo il fare minaccioso dell’uomo e l’arma in pugno, si è spaventato e per evitare conseguenze peggiori ha aperto la cassa e consegnato tutto il denaro contenuto dentro, circa 7.500 euro. A quel punto, come spesso avviene in questi casi, il rapinatore si è dileguato.

Il farmacista si è quindi chiuso in bagno e ha contattato i carabinieri della stazione di Frascati, che sono immediatamente giunti sul posto. I militari hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, questo in modo da ricostruire l’accaduto e cercare di rintracciare il responsabile del gesto. La sorpresa però è arrivata il mattino seguente, quando sempre lo stesso soggetto, e sempre con il volto coperto, si è avvicinato a lui con un’aria molto più rassicurante.

Il rapinatore: “Scusa, ho perso il lavoro”

“Scusa, sono disperato, ho fatto una sciocchezza perché ho perso il lavoro” – così ha detto il soggetto al farmacista. A questo punto ha preso tutti i soldi che aveva rubato e gli ha ridati al farmacista. Ma nonostante il suo pentimento l’autore della rapina continua ad essere ricercato dai militari dell’Arma.

Il farmacista ha contattato i carabinieri per raccontare l’episodio, ma se riconosciuto il responsabile potrebbe comunque pagare caro il gesto compiuto. L’uomo dovrà appunto rispondere di rapina. Visto che in entrambe le occasioni aveva il volto coperto sarà sicuramente complicato risalire a lui, ma gli investigatori hanno tutti i sistemi per poterlo rintracciare.

Secondo quanto riferisce Fanpage l’uomo in questione avrebbe avuto sulla quarantina di anni. Quando è stato avvicinato il farmacista stava andando a lavoro: erano circa le ore 7:00 del mattino, quando il rapinatore gli ha riconsegnato tutto il bottino. Non mancava praticamente nulla, neanche un euro. La farmacia rapinata si trova presso via Tuscolana Vecchia a Vermicino.