Una ragazzina di 14 anni è stata travolta e uccisa da un treno presso la stazione di Salone, a Roma. La tragedia si è verificata nella serata di ieri. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, la giovane stava attraversando i binari assieme a due amici quando è stata travolta da un treno che percorreva la linea FL2, il quale viaggiava in direzione Avezzano. L’impatto con il treno che viaggiava a grande velocità per lei è stato purtroppo fatale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria. Gli inquirenti stanno indagano per bene sull’accaduto, ma pare che non si tratti di un gesto volontario, ma di una tragica fatalità. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 sia stato tempestivo, per lei non vi è stato nulla da fare. Il macchinista non è riuscito ad evitare l’impatto con la giovanissima, che è stata trascinata per diversi metri dallo stesso convoglio. Sconvolti e sotto shock gli amici che erano con lei.

Tragica fatalità

Come già detto in precedenza, si è trattato molto probabilmente di una tragica fatalità. Le forze dell’ordine stanno procedendo ad acquisire e analizzare i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Nelle prossime ore saranno ascoltati anche gli amici che erano con lei.

Si tratta di accertamenti necessari a chiarire la dinamica del dramma. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo per proteggere anche l’identità dei suoi famigliari. Le persone che hanno assistito alla scena non hanno potuto far nulla per poter salvare la vita alla 14enne.

Nelle prossime ore sicuramente si conosceranno ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri sera a Roma. Ogni anno sono molte le persone che perdono la vita in queste tragiche circostanze, e quello di ieri non è l’unico episodio del genere che avviene nel Lazio in queste ultime settimane. All’inizio del mese di luglio un uomo è stato travolto da un treno alla stazione di Fidene: in quel caso la vittima non è morta, ma ha perso un braccio.