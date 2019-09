Roma: preside contro le chat di gruppo dei genitori e le mamme in minigonna

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Le regole, nella scuola, come anche a casa, ci devono essere. Non sono d'accordo però sul fatto che debbano essere rigide come in una caserma o in un carcere: con i ragazzi che stanno crescendo, come in ogni età della vita, è necessario il dialogo che porta al rispetto di sé stessi e degli altri, alla ragionevolezza di come si parla e di come ci si veste (per stare nei temi della preside uscente).