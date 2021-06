Si sono vissuti momenti di autentico terrore nella serata di ieri a Roma, dove intorno alle 20:00 un 44enne, di cui non sono state diffuse le generalità, è entrato armato di un coltello all’interno della Stazione Termini. I poliziotti hanno subito tentato di fermalo, ma l’uomo si è scagliatro contro di loro brandendo un coltello. Poi il 44enne ha provato a fuggire e è stato preso in via Marsala, soltanto però quando un poliziotto ha sparato un colpo di pistola al suo indirizzo, colpendo l’aggressore all’inguine.

Secondo quanto riferisce Fanpage, il proiettile sarebbe fuoriuscito dal gluteo. Gli stessi poliziotti hanno chiamato un’ambulanza del 118, che ha trasportato in ospedale all’Umberto I il 44enne in codice rosso. Qui l’uomo attualmente si trova ricoverato in condizioni stabili e non rischia assolutamente la vita. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, per cui al momento contro di lui non sarebbe stato presso nessun provvedimento. Alla Polizia è arrivata una segnalazione di un uomo che stava terrorizzando i passanti alla Stazione Termini.

Continuava a brandire l’arma

Durante l’inseguimento il soggetto continuava a brandire l’arma, mentre quando è fuggito ha lanciato per terra uno zaino. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un soggetto pluripregiudicato, con diverse segnalazioni negli archivi della polizia. Al momento non è noto neanche il motivo per cui l’uomo si stesse aggirando con il coltello all’interno della stazione.

Tra l’altro, quando è stato colpito dal proiettile, il 44enne ha provato a scappare, ma poi è caduto a terra poco dopo. Numerosi i passanti che hanno assistito alla scena e hanno ripreso il tutto. Per le persone che si trovavano all’interno della stazione ci sono stati momenti di grande paura.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo grave fatto di cronaca che è avvenuto a Roma. La notizia di quanto avvenuto ha destato molta apprensione tra i cittadini della Capitale. Non è escluso che nei confronti del 44ene potranno essere presi dei provvedimenti. Dell’accaduto è stato anche diffuso un video.