Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un figlio violento, una madre torturata per mesi, fino all'epilogo, per fortuna positivo, culminato con l'arresto dell'uomo che non potrà più tormentarla. Una storia di efferata violenza ai danni di chi ti ha messo al mondo. Non ci sono davvero parole per commentarla. Spero solo che la povera anziana guarisca presto e riesca ad archiviare quanto le è accaduto.