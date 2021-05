Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un evento davvero rarissimo quello che si è verificato a Fiumicino nella giornata di ieri. Gli incontri con lo squalo provocano sempre molta adrenalina, e anche spavento. Trovarsi davanti a questi grandi predatori in mare aperto è un'esperienza bellissima. Le verdesche sono squali assolutamente innocui per l'uomo e sono davvero rari i loro attacchi verso gli esseri umani. Ma questa volta le cose hanno rischiato di prendere una piega ben diversa se Sanna non fosse stato soccorso in tempo.