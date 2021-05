Ha rischiato di trasformarsi in tragedia il sabato sera di un ragazzo di 31 anni, che ieri pomeriggio aveva deciso di fare una passeggiata con gli amici a Roma. Il giovane, intorno alle ore 20:30, ha raggiunto Ponte Garibaldi e lì si è messo in posa per farsi scattare un selfie. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto giù dal ponte, finendo sulla pista ciclabile sottostante. Immediata la chiamata al 118: i sanitari sono arrivati dopo pochi minuti e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale.

Qui nelle prossime ore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero abbastanza gravi. Dell’accaduto è stata informata la Polizia di Stato, che sta cercando di capire che cosa sia successo a Ponte Garibaldi. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere sentiti gli amici del 31enne, questo in modo da circoscrivere per bene la vicenda. Gli uomini in divisa hanno eseguito i rilievi del caso, come accade da prassi in queste vicende.

Il giovane è intubato

Il 31enne, le cui generalità non sono state rese note, si trova al momento intubato presso l’ospedale San Camillo di Roma. Gli amici del ragazzo sono rimasti sotto shock per quanto accaduto. Forse il giovane è caduto a causa di un movimento brusco: proprio in seguito a tale circostanza avrebbe perso l’equilibrio.

Ponte Garibaldi è uno dei punti centrali della Capitale: l’infrastruttura viene attraversata ogni giorno da tantissime persone, e collega il lungotevere De’ Cenci a piazza Giuseppe Gioachino Belli. Sul ponte transitano anche dei veicoli, oltre al tram numero 8 e numerosi autobus di linea che collegano i vari rioni di Roma.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella serata di ieri nella Capitale. I medici a breve potrebbero emettere un nuovo bollettino medico sulle condizioni del ragazzo. La notizia di quanto accaduto è stata riportata dai principali giornali locali e nazionali.