Raccapricciante il quadro accusatorio emerso ai danni di un presunto pedofilo ultra ottantenne. Dalle indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Roma, il pensionato romano avrebbe adescato e abusato sessualmente di alcuni minori tra le zone romane di San Basilio, Corviale e Marconi.

Le vittime, all’epoca dei fatti, risalenti ad oltre 5 anni fa, ancora giovanissime, hanno offerto la loro straziante testimonianza ai microfoni dei giornalisti del Messaggero. Ecco cosa è emerso.

L’accaduto

Avevano solo 11 anni, i due minori, quando sono finiti tra le grinfie del pedofilo. E’ stata dura, per loro trovare il coraggio di liberarsi da questo macigno, trovando il coraggio di parlarne. Ma, finalmente, dopo essersi confidati con le famiglie e gli assistenti sociali, sono state subito allertate le forze dell’ordine che hanno fatto scattare le indagini tra il 2017 e il 2018.

L’orco, prometteva loro piccole somme di denaro se lo avessero seguito presso la sua abitazione. Questa l’aggiacciante testimonianza resa da uno dei ragazzini adescato da questo mostro che sfruttava dunque lo stato di indigenza in cui versavano i due minorenni, per conquistare la loro fiducia e per poi adescarli e consumare gli abusi.

Infatti, giunti presso l’abitazione dell’anziano, gli 11enni venivano sottoposti a violenze sessuali commesse, oltre che dall’88enne, talvolta anche da amici di quest’ultimo ai quali vendeva i ragazzini per abusarne. Finiti, oramai, in questo vortice, a nulla valeva ribellarsi, in quanto, in tal caso, il vecchio procedeva anche a picchiarli. Quando il peso di queste violenze è divenuto insostenibile anche psicologicamente per i due 11enni, loro hanno trovato la forza di raccontare tutto alle persone vicine.

A quel punto, autorizzati dalla Procura, gli agenti della Polizia di Stato hanno iniziato le indagini per ripercorrere queste vicende e risalire all’autore del reato. Oltre al principale accusato, le forze dell’ordine sono all’opera per raccogliere le prove e far finire nel vortice della giustizia anche gli altri due uomini, rei di aver consumato gli abusi sui ragazzini. A questi ultimi, intanto, è stata offerta assistenza psicologica. Ciò che preme, ora, è capire se, vi siano altri ragazzini vittime di abusi senza aver trovato la forza di denunciare.