Una tragedia famigliare si è verificata oggi, intorno alle ore 13:30 a Ostia, frazione che si trova nell’area metropolitana di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, un uomo di 79 anni avrebbe ucciso la moglie, una 77enne, sparandole un colpo con un fucile da caccia. La donna sarebbe praticamente morta sul colpo. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della coppia, che hanno udito lo sparo, per cui preoccupati hanno chiamato la Polizia.

Nel giro di pochissimi istanti sul posto si sono portati gli agenti della locale Questura, i quali hanno trovato la donna in una pozza di sangue, ormai senza vita riversa sul pavimento. Il dramma è avvenuto in via Giulio Minervi. L’anziano è stato trovato in casa seduto sul divano in stato confusionale, e da quanto si apprende è stato arrestato dai poliziotti del Distretto del Lido e portato in Commissariato. Sarà presto ascoltato dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Ennesimo femminicidio

Al momento non sono noti i motivi che hanno portato al dramma odierno, l’ennesimo femminicidio quindi che accade in queste settimane in Italia. Per motivi di privacy sia le generalità della vittima, che quelle dell’arrestato, non sono state rese note. Da quanto si apprende pare che il fucile da caccia fosse regolarmente detenuto.

Sul luogo del fatto di cronaca gli agenti del locale commissariato hanno eseguito i rilievi del caso. Molto probabilmente sarà il 79enne, una volta interrogato, a spiegare i motivi che lo hanno portato ad agire così nei confronti della moglie. Ostia è sotto shock per quanto avvenuto nella giornata di oggi.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questa ennesima tragedia del genere che si verifica in Italia. Le forze dell’ordine sono sempre attenti a combattere il fenomeno del femminicidio, che sempre di più attanaglia il nostro Paese. Sul caso in questione si attendono ulteriori riscontri da parte delle forze dell’ordine.