Roma, muore bimbo di due anni dopo circoncisione in casa: grave il gemello

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che ogni religione abbia i suoi riti, e che vadano rispettati nel significato profondo. I riti sono per la persona e non il contrario. Quando i riti vengono eseguiti rigidamente, giusto per assolverli, senza rispettare le persone, anzi andando sopra le stesse, non appartengono più alla sfera del sacro e si svuotano del loro significato.