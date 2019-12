Roma: morte due ragazze di 16 anni a Ponte Milvio

Era sabato sera in una delle zone più vivaci di Roma, in Corso Francia attorno all’una di notte, quando a rompere il silenzio è una brusca frenata e un successivo tonfo: due ragazze, che a causa della velocità sono balzate in aria per un metro, sono morte sul colpo.

Alla guida del proprio suv un vent’enne, P.G. è risultato positivo al test per alcol e droga dopo gli accertamenti di rito in ospedale. Ora, indagato per omicidio stradale, gli sono stati sequestrati cellulare, veicolo e patente: verranno effettuati controlli per assicurarsi che non stesse usando il cellulare al momento dell’impatto.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, le salme delle ragazze sono state ritrovate nella carreggiata, alcuni metri prima delle strisce pedonali: da quanto ricostruito, stavano attraversando la strada quando è accaduta la tragedia. “Abbiamo sentito un gran boato e siamo usciti dal locale. Pensavo a un tamponamento, poi ho visto le ragazze a terra“: questo è stato raccontato dai testimoni del locale lì vicino che ha accolto le famiglie delle ragazze scomparse per la notte.

“Avevamo fatto tanti progetti con C. Non è giusto. Non doveva andare così, doveva investire me”, le parole che fanno percepire il profondo shock e lo sgomento della madre di una delle due ragazze. Ad effettuare il riconoscimento dell’altra ragazza, G., è il padre che, a causa proprio di un incidente stradale, è bloccato in sedia a rotelle. Impossibile descrivere il dolore delle famiglie e il loro sgomento per questa prematura perdita.

Ora sono in corso gli accertamenti per comprendere come sono andate precisamente le cose in quella devastante notte di sabato sera. A ricostruire la vicenda sono alcuni testimoni oculari: “Ho assistito all’incidente. È un’immagine che non dimenticherò mai. Erano al centro della strada, G. si è girata verso C. e poi è arrivata quella macchina – ha ricordato – c’è stata la frenata fortissima e l’impatto che le ha sbalzate; l’auto è andata avanti. Poi sono arrivate altre macchine, penso che almeno tre le abbiano colpite“.

In questa tragedia di Natale, è in lutto tutto il quartiere che ha lasciato mazzi di fiori sul ciglio della strada e, addirittura, un cappellino di Natale.