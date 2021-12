Roma è una città sotto shock dopo la morte della due sorelle di 19 e 23 anni, Lorena e Antonella Flores Chevez, figlie del giornalista boliviano Luis Flores. Le due giovanissime ragazze sono rimaste infatti coinvolte in un tragico incidente stradale che le ha strappate troppo presto alla vita. All’alba di domenica 19 dicembre la loro Peugeot 307 ha impattato infatti contro un albero su via Cilicia, in zona San Giovanni. L’urto è stato violentissimo tanto che la vettura è andata completamente distrutta.

Ancora da ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Gli automobilisti di passaggio hanno avvertito immediatamente i soccorsi. Sul luogo segnalato sono intervenute le ambulanze del 118, i cui sanitari hanno praticato tutte le manovre di rianimazione previste dal protocollo sanitario. Per le due sorelle però non vi è stato nulla da fare, erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto con l’albero. Prima di colpirlo, l’auto avrebbe sbandato.

Il dolore di amici e famigliari

Le due giovanissime stavano tornando da una festa di laurea in zona San Paolo. Erano le 5:30 e dopo una serata trascorsa in allegria stavano tornando a Centocelle, rione di Roma dove risiedevano. All’improvviso lo schianto fatale, il suono delle ambulanze, e la diffusione della notizia della morte di Antonella e Lorena.

Alla guida della vettura c’era proprio Antonella, la più grande delle due sorelle. Erano affiatate Lorena e Antonella, e c’erano sempre l’una per l’altra. Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarle dalle lamiere ormai senza vita. Sui social è tantissmo il dolore espresso per la prematura scomparsa delle due sorelle Flores Chevez.

“Addio figlie divine” – questo il messaggio che il padre ha voluto affidare ai social ricordano le sue due figlie scomparse. Adesso, dopo gli accertamenti di rito, le salme saranno riconsegnate ai famigliari in modo da porgere l’estremo saluto a Lorena e Antonella. Sotto shock anche gli amici delle ragazze.