I servizi fotografici sono un tipo di lavoro che vede impegnati sia le influencer per sponsorizzare i vari prodotti, ma anche le modelle che sono impegnate durante le foto per pose da assumere. Durante uno di questi servizi fotografici, una modella di 19 anni muore cadendo dal lucernario. Qui cerchiamo di capire come si è svolta la dinamica dei fatti in modo da capire cosa sia realmente successo che ha causato la vita della modella 19enne.

La protagonista è Francesca Romana d’Elia, modella 19enne che stava posando per un servizio fotografico ed è caduta morendo sul colpo dopo aver fatto un volo di 4 piani. Gli agenti della polizia della capitale stanno indagando sulla dinamica di quanto successo non scartando nessuna ipotesi e pensando si possa trattare di un incidente che ha coinvolto la giovane.

Secondo le informazioni raccolte da Romatoday, la giovane 19enne, studentessa presso l’Accademia delle Belle Arti, insieme a un amico, lo scorso 2 dicembre è salita sul tetto di un palazzo di Monteverde per realizzare un servizio fotografico in quella location. In seguito alla pioggia, hanno provato a ripararsi, ma la giovane è giunta sul lucernario che è ceduto provocando la sua caduta.

La giovane è poi precipitata per diversi metri nella tromba delle scale del condominio. L’amico, scioccato dalla tragedia, ha allertato subito i soccorsi, compreso gli agenti di polizia che sono giunti immediatamente in loco. I soccorsi hanno constatato la morte della giovane non potendo fare nulla per salvarla.

Non appena saputa la tragedia che le è occorsa, la giovane residente a Campagnano di Roma, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino il giorno delle esequie, con queste parole: “Ai genitori e familiari va la nostra vicinanza, in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso. La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente ad una famiglia esemplare sempre molto attiva nel campo sociale, lascerà un vuoto straziante nella comunità di Campagnano”.