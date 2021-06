Si sono vissuti attimi di paura a Roma, quando intorno alle ore 12:30 sulla Capitale si è abbattuta una assurda bomba d’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi. I disagi più forti si sono vissuti nel quadrante nord della città, soprattutto in zona Ponte Milvio. Qui i Vigili del Fuoco, insieme ai carabinieri della locale stazione e alla Polizia Locale di Roma Capitale, hanno tratto in salvo 40 bambini e 6 adulti che si trovavano all’interno di un asilo.

La struttura infatti è stata completamente allagata dalle forti piogge. Gli occupanti dell’immobile, spaventati, sono stati tirati fuori uno ad uno: per loro non ci sono state grosse conseguenze fisiche ma soltanto tanto spavento. Tutti loro sono stati portati momentaneamente in un albergo vicino. A Ponte Milvio i ristoratori hanno visto quasi galleggiare sull’acqua i tavolini allestiti all’aperto. Già nelle scorse ore la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo, che difatti poi si è concretizzata.

Temporali continueranno fino alla serata

Presso il rione San Paolo i carabinieri hanno provveduto a salvare un uomo disabile che era rimasto bloccato nella sua auto. L’acqua arrivava alla portiera. Per poterlo estrarre fuori dalla vettura i militari dell’Arma hanno rotto il lunotto posteriore, liberando così l’uomo. L’uomo era rimasto intrappolato nel sottopasso della stazione San Paolo, tra via Gaspare Gozzi e via Giustiniano Imperatore.

In via Cortina D’Ampezzo una palestra si è allagata, e anche qui c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Locale. La pioggia ha causato anche disagi alla circolazione dei mezzi pubblici, in particolare di alcuni tram e autobus. Anche sulla linea della metropolitana, la A, si sono registrati disagi alla stazione Lucio Sestio, chiusa ai viaggiatori dalle 14: Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Numidio Quadrato e Giulio Agricola.

In sole due ore sulla Capitale si sono riversati 50mm di pioggia. Secondo gli esperti i temporali dovrebbero continuare nelle prossime ore e anche nel corso della serata, per poi esaurirsi in maniera definitiva nel corso della notte. Altri forti temporali stanno già interessando altre zone della provincia.