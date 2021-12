Paolo Calissano è stato trovato morto a 54 anni in casa in zona Balduina a Roma. Il rinvenimento del corpo senza vita dell’attore, volto noto delle fiction degli anni 1999-2000, risale alla serata di ieri, giovedì 30 dicembre, ma come riporta Agi il cadavere era in casa da almeno due giorni.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato stroncato, a soli 54 anni, da un mix letale di farmaci. In questo giorno di lutto, c’è spazio per lo sfogo dell’ultima compagna accreditata dell’attore, che da tempo era sparito dai riflettori. Su Instagram, Fabiola Palese ha scritto un messaggio lapidario: “Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso”.

La ricostruzione dell’accaduto

Calissano soffriva di depressione, sul suo comodino e sparse in varie altre parti della casa c’erano infatti diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci. Non è chiaro al momento però se si sia trattato di una morte involontaria oppure di un suicidio. Erano circa le ore 23 quando i carabinieri sono entrati all’interno della sua abitazione e lo hanno trovato privo di vita. Da quanto si apprende l’autopsia sulla salma di Calissano verrà eseguita oggi al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

L’allarme è stato lanciato dalla fidanzata, che non riusciva a mettersi in contatto o lui. Un’ambulanza è giunta immediatamente sul posto ma non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e dopo le prime verifiche del medico legale sul posto,la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulla vicenda, rispetto alla quale sono in corso le indagini dei militari coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. “Ciao Paolo… abbiamo lavorato tanti mesi insieme… poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso…” twitta Barbara D’Urso che con Calissano ha diviso il set de ‘La dottoressa Giò’. Poi la conduttrice aggiunge: “Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”. Il giornalista Salvo Sottile ‘cinguetta’ “Il male di vivere. Ciao Paolo”, mentre Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, dice: “Eri un signore, ma i tuoi demoni ti hanno tormentato. Spero tu abbia trovato la pace” .