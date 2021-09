Tragedia alle prime luci dell’alba a Roma, verso le 5:30, in un appartamento di via Gregorio VII dove un ragazzo 19enne, dopo aver litigato con la fidanzata, quando lei è uscita dalla stanza per spostarsi in un’altra parte della casa, ha tentato un gesto estremo.

Il giovane,infatti, avrebbe provato ad impiccarsi sul terrazzo con un lenzuolo ed ora è in gravissime condizioni, ricoverato al San Camillo di Roma.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime informazioni, il 19enne avrebbe provato ad impiccarsi alla ringhiera del terrazzo, dopo aver litigato con la sua fidanzata. Al termine del diverbio, la giovane è andata in un’altra stanza ma, dopo aver visto che il ragazzo non arrivava, nel cercarlo, lo ha trovato impiccato, allertando immediatamente i soccorsi.

E’ scattata immediatamente la chiamata al Numero unico per le emergenze e, per fortuna, quando gli operatori del 118 sono arrivati, hanno trovato il giovane ancora vivo, seppur con un battito molto debole. Il 19enne è attualmente ricoverato, in gravissime condizioni, all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato trasportato in codice rosso ed è in pericolo di vita.

Si tratterebbe di un turista americano in vacanza nella Capitale. Non è ancora stato reso noto il motivo del litigio, nè se soffrisse di qualche disagio che lo ha spinto a togliersi la vita. La sua fidanzata, coetanea, è sotto choc perchè, allontanatasi per un po come fanno molte coppie dopo una discussione, ritornando da lui per parlargli nuovamente e magari provare a far pace, ha fatto, sul terrazzo, la terribile scoperta.

Sicuramente nelle prossime ore emergeranno importanti tasselli che serviranno a ricostruire l’intero puzzle, consentendo agli inquirenti di conoscere il movente di questa volontà estrema di farla finita. Si è passati dal litigio alla tragedia ed è obbligatorio fare chiarezza sui motivi che hanno spinto il giovane a provare a togliersi la vita.