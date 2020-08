Roma: ladro entra in chiesa, ruba le offerte e scappa via con l’auto del prete. Fermato

La chiesa è da sempre un luogo sacro dove poter pregare e chiedere perdono per tutti i peccati commessi. È quella comunità di fedeli dove vige il rispetto, l’aiuto verso il prossimo e verso chi è in difficoltà, e soprattutto è quella comunità dove non si commettono atti impropri, dove il furto o le cattive azioni sono inammissibili.

Invece, in una chiesa di Roma è andato di scena proprio un furto. Andando con ordine, il fatto è accaduto nella chiesa di Santa Maria Stella, a Fiumicino, dove un uomo è entrato nel luogo sacro e ha rubato. Nello specifico, il ladro ha trafugato i soldi delle offerte che i fedeli fanno alla chiesa, ha preso le chiavi dell’auto del parroco ed è scappato via.

L’uomo, un romano 40enne con precedenti penali, si è recato a Roma, ma proprio nel cuore della capitale è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma è stato del tutto fortuito, perché una pattuglia che era impegnata a fare controlli stradali ha fermato per puro caso l’auto rubata con a bordo il ladro.

È stato, difatti, l’accertamento ai terminali che ha permesso ai carabinieri di scoprire quanto accaduto, ovvero che il mezzo era stato rubato poche ore prima. Nel mentre, il parroco aveva già segnalato il furto alla caserma dei carabinieri di Fiumicino. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e danneggiamento dal Nucleo Radiomobile di Roma.

I militari, hanno rinvenuto nelle tasche del 40enne la refurtiva: si trattava della modica cifra di 65 euro in monete e parte degli effetti personali del prelato. I carabinieri stanno effettuando i dovuti accertamenti, necessari per far luce su quanto accaduto. Nel mentre, l’uomo, che ha già precedenti penali, è stato denunciato per danneggiamento e ricettazione e dovrà scontare adesso la sua pena, magari con un periodo di detenzione.