Roma, ladri rubano giocattoli di una bambina di 5 anni malata di leucemia

Elisa ha appena 5 anni, ma da tre lunghi anni combatte contro una delle più terribili malattie: la leucemia. A rendere tristemente nota la sua storia è un furto avvenuto all’interno del veicolo del padre di Elisa, che ha deciso di denunciare pubblicamente tramite il proprio profilo social di Facebook, con la speranza che i ladri o il ladro in questione possa comprendere la gravità delle sue azioni e soprattutto mettersi una mano sulla coscienza.

Fabio si trovava a Roma e aveva parcheggiato la sua auto in via Sabotino quando è avvenuto il fatto. Ritornato presso il suo veicolo, ha trovato il vetro in frantumi, per poi rendersi conto che ad essere spariti dalla sua macchina erano i giocattoli destinati alla figlia ammalata. Un gesto che ha fatto rimanere senza parole il padre della piccola, tanto da decide di rendere pubblica la vicenda.

Il post su Facebook

“Grazie, grazie infinitamente” si apre il post (Perdini Fabio per Elisa) di Fabio pubblicato sul profilo Facebook dedicato alla lotta che la figlia Elisa sta combattendo ormai da anni. Il suo ringraziamento ironico va alla persona o alle persone che nella notte tra domenica e lunedì scorso hanno sfasciato il vetro della sua auto rubando i giocattoli destinati ad Elisa.

Fabio continua il suo post affermando di sapere bene che i ladri non potevano essere a conoscenza della salute della figlia a cui erano destinati quei giochi, e proprio per questo chiede ai suoi amici di Facebook di condividere le sue parole. La speranza del padre di Elisa è che la persona o le persone che hanno portato via i giocattoli vengano a conoscenza di questa storia e che possano così mettersi una mano sulla coscienza per quanto commesso.

“P.S. All’attenzione dei signori ladri“, conclude Fabio rivolgendosi direttamente a colui o a coloro che hanno rubato i giochi di Elisa: “se vi capita di vedere un giocattolo dentro ad una macchina, ricordatevi che potrebbe essere di un bambino ammalato“. Poche parole ma dirette, per far capire che il problema non è l’oggetto rubato, ma il significato che quell’oggetto aveva.