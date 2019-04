Roma, la Scala Santa per 60 giorni torna alla sua naturale bellezza.

La Scala Santa, situata a Roma nel Santuario in Piazza San Giovanni in Laterano, per 60 giorni, da giovedì 11 aprile fino a domenica 9 giugno, giorno di Pentecoste, sarà aperta al pubblico per la prima volta dopo 300 anni in tutta la sua originaria bellezza, visto che le è stata tolta la copertura in legno voluta da Papa Innocenzo XIII nel 1723. Trascorsi questi 60 giorni, la Scala sarà nuovamente coperta con il legno.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle opere di restaurazione iniziate la scorsa estate, a cura dei Musei Vaticani, dove il legno è stato tolto per ripulire i gradini da terra e incrostazioni. Durante la cerimonia di apertura la Scala è stata benedetta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dopodiché i fedeli hanno potuto percorrere i 28 scalini nell’unico modo possibile, in ginocchio.

Secondo la tradizione, la Scala Santa apparteneva al governatore romano Ponzio Pilato e Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, nel 326 la fece trasportare a Roma. Padre Francesco Guerra, Rettore della Scala, ha raccontato l’emozione dai presenti alla rimozione della copertura in legno, quando i gradini sono apparsi tutti consumati, contraddistinti – tranne l’ultimo – da un solco al centro. La spiegazione a questa particolare caratteristica degli scalini è che i fedeli, salendo in ginocchio, spingono con la punta del piede sullo scalino inferiore, creando appunto un solco, mentre ciò non avviene sull’ultimo scalino.

La Scala Santa è uno dei luoghi a cui i cristiani sono più legati, in quanto secondo la tradizione è la Scala che è stata percorsa da Gesù prima della salita sul Golgota e sulla quale restano ancora quattro gocce di sangue. Il Rettore ha infatti segnalato che, per i fedeli, passare dove è passato Gesù è un modo per sentirsi più vicini a Dio, perché salendo i gradini inginocchiati si entra in contatto con il dolore fisico e morale.

Guido Cornini, delegato scientifico dei Musei Vaticani, ha definito la Scala Santa come il punto di forza della cristianità della città di Roma. Sin dal Medioevo tutto il mondo veniva a Roma per osservare le reliquie. Secondo Cornini, chi percorreva la Scala Santa non percepiva solo la sofferenza, ma riceveva anche “una efficace catechesi degli sguardi“.