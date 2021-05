Tragedia nella notte appena trascorsa a Roma, dove un uomo di nazionalità romena di 39 anni è stato investito e ucciso da un’auto pirata. Il dramma si è verificato in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via delle Robinie. Da quanto si apprende, pare che il conducente dell’auto, dopo aver investito il pedone non si è fermato per prestare i dovuti soccorsi e ha proseguito la sua folle corsa. Sul posto immediatamente è stata chiamata un’ambulanza: i sanitari hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita al 39enne.

Purtroppo la vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. In attesa dei soccorsi, sul posto è giunto anche un bus dell’Atac che si è messo in protezione del corpo. L’uomo durante l’impatto ha riportato ferite che sono apparse da subito molto gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, precisamente del Gruppo Casalino. In tutta la città adesso è caccia al pirata della strada.

Incidente terribile

Il sinistro si è verificato poco prima delle 4:00 del mattino. Al momento non sono note le generalità dell’uomo che è stato investito e ucciso in via Palmiro Togliatti a Roma, arteria stradale che si trova nel quartiere Centocelle. Gli inqurenti hanno già preso visione dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Dai frame ripresi dagli occhi elettronici si potranno forse ricavare elementi utili in modo da rintracciare il responsabile dell’investimento. La Polizia Locale in queste ore sta raccogliendo tutti gli elementi utili per chiudere il cerchio attorno al pirata della strada, ascolando anche eventuali testimoni.

Quando è stato trovato sull’asfalto l’uomo non aveva con sè dei documenti, per cui è stato difficile risalire subito alla sua identità, che, lo ricordiamo, non è stata ancora resa nota. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato a Roma.