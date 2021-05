Alcuni soggetti sembrano non curarsi affatto dei divieti che vengono imposti loro, vuoi per la situazione pandemica, ma anche per imposizioni da parte del giudice. I cosiddetti stalker rischiano di rovinare o rovinano, in alcuni casi, la vita alla loro partner perché non accettano la fine della relazione. Una storia di violazione delle regole ha luogo a Roma dove un uomo si presenta a casa della ex, ma trova il fratello di quest’ultima ad accoglierlo. Vediamo cosa è successo.

Il fatto è accaduto nella capitale dove un uomo di 51 anni, fuori dal proprio orario di lavoro, decide di presentarsi a casa della sua ex compagna, nonostante gli sia stato impedito di avvicinarsi. Ad accoglierlo, non come si sarebbe aspettato e in maniera poco tranquilla, trova il fratello della ragazza che lo prende a bastonate.

Tra i due, come è normale che sia, ne nasce una colluttazione, un alterco che causa l’arresto dell’uomo di 51 anni che si presenta a casa dell’ex e scatta anche una denuncia nei confronti del fratello della ragazza che lo ha accolto con il bastone deciso a fargliela pagare per le molestie e le malefatte nei confronti della sorella.

In base ad alcune indagini effettuate dalle forze dell’ordine, si è scoperto che il 51enne ha sfruttato un permesso di orario per ragioni di lavoro, recandosi a Ostia, in provincia di Roma per fare visita all’ex per continuare la sua opera di molestie e vessazioni come già successo in passato, ma non ha fatto i conti con il fratello che è intervenuto immediatamente.

In strada, al momento di suonare al campanello dell’ex, ha avuto uno scontro con il fratello che l’ha percosso con un bastone causandogli delle ferite per le quali è stato trasportato in ospedale con la prognosi di un mese dove si trova attualmente piantonato dai carabinieri in stato di arresto.