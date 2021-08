Roma, incidente tra uno scooter e un’auto: muoiono due giovani

Il sabato sera è spesso meta di incidenti stradali in cui il giorno dopo si contano le conseguenze e i morti che ha provocato. A farne le spese sono giovani vite che, tornando a casa, dopo una serata di divertimento, perdono la vita in modo tragico lasciando sgomento nei familiari e amici. L’ennesimo incidente stradale ha avuto luogo sabato sera a Terracina, in provincia di Roma, dove lo scontro tra uno scooter e una automobile porta alla morte di due giovani.

Nella tarda serata di sabato 28 agosto si è verificato un terribile incidente all’altezza tra Via Appia e Via Pontina. Un incidente che ha portato alla morte di due giovani di cui non si conoscono ancora le generalità. Uno schianto fatale per cui qualsiasi tentativo di soccorso è stato invano. Secondo i primi indizi, sembra che i due giovani, un ragazzo e una ragazza a bordo dello scooter stessero percorrendo la strada quando si sono scontrati con una automobile.

L’impatto è stato talmente violento al punto che i due giovani sullo scooter sono stati sbalzati via dalla sella cadendo sull’asfalto. Sono state le persone presenti che hanno assistito alla scena a prestare i primi soccorsi chiamando immediatamente il Numero Unico delle Emergenze e le ambulanze che si sono precipitate sul luogo della tragedia.

Il personale sanitario è giunto immediatamente. Ha provato in tutti i modi a rianimare i due giovani, ma ogni tentativo è andato a vuoto e sono morti proprio a causa delle lesioni e ferite che hanno riportato nel terribile impatto. I passeggeri dell’auto coinvolta nell’incidente sono stati medicati e trasportati in ospedale dove attualmente non si conoscono le loro condizioni di salute.

Attualmente sono in corso le indagini sul posto in modo da ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Si sta cercando anche di capire quali potrebbero le cause, magari una distrazione o una violazione delle regole del codice stradale. Un fatto che si congiunge a un altro incidente, accaduto poco prima, dove a perdere la vita è stato un uomo di 37 anni.