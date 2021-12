Ancora un incidente stradale tra un’auto e un monopattino si è verificato nella giornata di ieri a Roma, intorno alle 18:00. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, il 48enne Davide Guadagno stava attraversando un incrocio quando una Fiat Panda condotta da una donna lo ha falciato su via Cristoforo Colombo. L’uomo è stato sbalzato dal mezzo a due ruote alcune decine di metri più in là. La donna, prima di cadere in stato di shock, è riuscita a chiamare i soccorsi.

La signora si è infatti immediatamente fermata. Il mezzo elettrico proveniva da via Padre Semeria e stava attraversando un incrocio dove c’è un semaforo. L’urto con la macchina è avvenuto per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Alcuni pedoni che hanno assistito alla scena hanno informato le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Locale di Roma Capitale (gruppo Tintoretto), che il colore del semaforo fosse diverso da quello dichiarato dalla donna.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto. Saranno effettuati dei rilievi approfonditi per accertare eventuali responsabilità. Quando i sanitari sono giunti a sirene spiegate sul luogo del sinistro per il 48enne non vi era ormai più nulla da fare. L’incidente è avvenuto all’intersezione con via Cesare Federici.

La zona del sinistro è situata tra i rioni Garbatella e Tor Marancia. Si tratta della quarta vittima in monopattino a Roma da quando è stata introdotta, anche con l’inizio della pandemia, la mobilità elettrica sostenibile. Qualche mese addietro un uomo di 52 anni ha perso la vita a Roma mentre guidava il suo monopattino.

Ogni giorno sono diversi i sinistri del genere che si verificano nel nostro Paese, alcuni dei quali purtroppo si rivelano fatali per le persone che vengono coinvolte. Con i monopattini elettrici da oggi si devono inoltre rispettare delle regole ben precise, come avere un giubbino catarifrangente e il casco.