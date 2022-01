Tragico incidente, nella serata di sabato scorso, 1 gennaio, in via Casilina. A perdere la vita il 18enne Francesco Ferrara che, a bordo della sua moto, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un ‘auto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è la prima vittima della strada a Roma di questo 2022.

Sulla base di una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, pare che Francesco fosse diretto verso il centro, mentre la Panda fuori Roma. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza del civico 1799 della via Casilina, fra le zone della Borghesiana e di Finocchio.

La ricostruzione dell’incidente

A seguito dell’impatto (frontale e violentissimo) della Gilera Gp 800, su cui Francesco si trovava, contro l’auto Fiat Panda, guidata da un 38enne, avvenuto intorno alle 19:30 circa, il giovane è morto sul colpo, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. Il conducente dell’auto si è fermato subito a prestare soccorso alla vittima, ha chiamato il numero unico delle emergenze, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. I paramedici hanno cercato di rianimarlo a lungo ma invano.

Gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale hanno svolto le verifiche di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida che è stato sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici. Per agevolare le operazioni di soccorso e e il lavoro dei vigili urbani via Casilina è rimasta temporaneamente chiusa, poi riaperta, dal civico 1799 a via Isnello, lungo entrambi i sensi di marcia.

I caschi bianchi hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona al fine di individuare frame che possano fornire elementi utili alle indagini. Il nuovo anno si apre con una nuova tragedia. Nei primi dieci mesi del 2021, dal 1 gennaio al 31 ottobre, sono state 84 le persone che hanno perso la vita a Roma in incidenti stradali con una media di due morti a settimana ed un incidente su tre con feriti.