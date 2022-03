Nella notte tra il 26 e il 27 marzo, a Tivoli, su via Empolitana, all’altezza del civico 211, una Renault Clio, condotta da un 20enne, con passeggeri di 19 e 21 anni, tutti di Castel Madama, è andata a sbattere violentemente contro un albero e, conseguentemente, contro il muro di cinta del cimitero.

Ancora sangue, dunque, sulle strade italiane. A causa di questo terribile schianto, avvenuto poco dopo l’una, ha perao la vita il 19enne Mattia Salvati, appassionato di equitazione e cavalli.

L’accaduto

Mattia Salvati, seduto accanto al guidatore, è morto sul colpo, mentre gli altri due ragazzi, rimasti feriti, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso, dal personale sanitario del 118, presso l’ospedale di Tivoli, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata, seppur, fortunatamente, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tivoli, che hanno estratto i giovani dall’abitacolo della Renault Clio, completamente distrutta, a seguito del terribile schianto, rivelatosi fatale per il cavallerizzo 19enne.

I carabinieri di Tivoli hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Sulla base dei primi accertamenti e dell’analisi delle tracce di frenata (quasi assenti), sembra che il conducente andasse a velocità elevata quando ha sbandato ed è finito contro il muro di cinta del cimitero. La notizia della prematura scomparsa si è diffusa rapidamente nel paesino sotto la Valle dell’Aniene e tutti i residenti e i conoscenti sono rimasti increduli dinnanzi al decesso di questo splendido ragazzo.

Il Sindaco, Michele Nonni, in una nota commovente, ha manifestato tutta la sua vicinanza alla famiglia, distrutta dal dolore, scrivendo:“Siamo profondamente colpiti da questo autentico dramma che ha colpito la nostra comunità e che ha portato alla prematura perdita di Mattia. L’Amministrazione, tutti i dipendenti comunali e il paese intero, sono vicini alle famiglie dei tre ragazzi e si stringono in un forte abbraccio al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici di Mattia”,mentre gli amici della Procalcio Castel Madama dicono: “La tua vitalità resterà sempre nella nostra storia”.