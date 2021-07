Stava rientrando a casa per vedere la partita dell’Italia, la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna, quando all’improvviso è stato travolto e ucciso da un furgone. Così è morto a Roma il 36enne Edoardo Moschini. Il giovane stava percorrendo la Via Cassia Nuova e si trovava a 300 metri da casa, quando all’improvviso un furgoncino Fiato Doblò ha invaso la sua corsia. La dinamica del sinistro è tutta ancora in fase di accertamento. Pare che il furgone abbia effettuato un sorpasso azzardato.

L’impatto tra i due mezzi è stato devastante. Il 36enne è stato sbalzato dalla due ruote e ha fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo, mentre il conducente del Doblò è rimasto ferito e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non rischia la vita. Il conducente del furgone è stato quindo sottoposto al test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanza stupefacenti.

Era ubriaco e drogato

Alla guida del Doblò c’era un 52enne. L’uomo è risultato positivo all’assunzione di droga e alcol, e per questo adesso è indagato per omicidio stradale. A casa, ad aspettarlo, c’erano già gli amici che non vedevano l’ora di passare una serata in compagnia del 36enne. Sul luogo del sinistro si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per motivi di privacy le generalità del 52enne alla guida del furgone non sono state rese note. Moschini è stato preso in pieno dal Doblò. Il 36enne vittima dell’incidente era molto conosciuto in zona, in quanto si era trasferito da Torino dove, abitava, a Roma. Era titolare di diverse attività imprenditoriali, tra cui due ristoranti giapponesi ai Parioli.

“Come faremo senza le tue massime sul calcio? Mancherai Mosca. Condoglianze a tutta la famiglia” – così ha scritto un suo amico su un profilo social di Moschini. Nei prossimi giorni non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto nella Capitale, che ha sconvolto famigliari e amici della vittima.