Si trova ricoverato in prognosi riservata ed in condizioni piuttosto serie il 24enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato accoltellato a Roma in zona Castro Pretorio, precisamente in piazza Indipendenza, non molto lontano dalla stazione Termini. Da quanto si apprende il giovane, di nazionalità straniera, sarebbe stato coinvolto in una rissa che ha visto protagonisti almeno 8 cittadini stranieri. Il ragazzo è stato trovato agonizzante a terra.

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Polizia di Stato con diverse pattuglie. All’arrivo delle volanti vi è stato un fuggi fuggi generale, per cui gli aggressori e i partecipanti alla rissa si sono dileguati. A stretto giro è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato presso il policlinico Umberto I il malcapitato. Il ragazzo ha subito una ferita al torace. Ancora da chiarire i motivi che hanno portato alla violenta rissa, avvenuta intorno alle ore 19:00.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini da parte della Polizia. Gli inquirenti stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la scena dell’aggressione e quindi anche le persone che hanno agito contro il 24enne, le cui generalità non sono state diffuse.

La vittima è stata prima medicata e stabilizzata sul posto, per poi essere trasportata in ospedale. Come detto la sua prognosi resta riservata. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio avvenuto nella Capitale nel tardo pomeriggio di ieri.

Non è certamente il primo episodio che avviene in Italia. Secondo quanto riferisce Roma Today il 24enne è un ragazzo di origine libica e avrebbe riportato anche una ferita ad una gamba, oltre che al torace. Sul caso non ci resta quindi che attendere eventuali riscontri da parte di chi indaga. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa in breve tempo in tutta la Capitale destando apprensione tra gli abitanti.