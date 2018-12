Roma: gasolio contro la sua ex. Voleva soldi

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Se aveva l'obbligo di firma, probabilmente godeva di una certa fiducia che a quanto pare non è stata sufficiente per "vivere". Forse gli serviva un lavoro, per non dover cercare soldi a quel modo, forse il lavoro ce l'aveva ma i soldi, chissà per cosa, chissà perché, non bastavano. Forse serviva qualcos'altro nella vita di questo e di centinaia di altre persone. Tutti, dicono, in modi diversi, cerchiamo la felicità. Quando rosicchiamo quella degli altri... abbiamo fallito.