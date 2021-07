Hanno partecipato tutti ad un concerto all’aperto, forse rispettando poco la distanza interpersonale di sicurezza, per questo una trentina di ragazzi sui 20 anni sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato all’evento, tenuto all’interno di un giardino di un locale della Capitale. La serata musicale si sarebbe tenuta una decina di giorni fa, e in queste ore molti di loro hanno cominciato ad accusare i sintomi della malattia.

Tra i contagiati c’è una ragazza che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid. Lei non ha sintomi e sta bene, mentre tutti gli altri hanno febbre alta, mal di testa e mal di gola. Non si sa se il contagio sia riferibile alla variante “Delta” del Covid-19, ma questo saranno ulteriori esami a stabilirlo. Tra i 30 contagiati ci sono anche una quindicina di ragazzi originari di Ostia che hanno avuto contatti con uno dei ragazzi che era stato nel locale.

Focolai in tutta Italia

Adesso le Asl di competenza del Lazio stanno provvedendo a tracciare tutti i contatti stretti dei contagiati che saranno messi in quarantena in via preventiva. Non è escluso che il focolaio da 30 persone attuali possa allargarsi. I ragazzi di Ostia risultati positivi hanno portato gioco forza il virus all’interno delle loro abitazioni, mettendo a rischio la salute dei famigliari.

Ma non è soltanto a Roma che si stanno verificando i contagi da Covid-19 e relativi focolai. In queste ore, ad esempio, è arrivata una notizia dalla Puglia che parla di un focolaio importante scoppiato tra alcuni giovani dopo una vacanza in un campeggio nei pressi di Manfredonia. I gestori della struttura hanno dichiarato che i ragazzi sono stati sempre all’aperto.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione. Dall’Istituto Superiore di Sanità fanno sapere che i contagi provocati dalla variante “Delta” del Covid-19 stanno aumentando in maniera esponenziale. Per questo, al fine di prevenire situazioni di pericolo, per domenica 11 luglio il Viminale ha consigliato alle autorità locali di non allestire maxischermi nelle pubbliche piazze in occasione della finale degli europei di calcio tra Italia e Inghilterra.