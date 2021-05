I carabinieri del comando provinciale di Roma, nella mattinata di oggi hanno arrestato un 47enne accusato di aver aggredito la moglie 35enne con la punta di un trapano. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 7.00 del mattino, quando i due avrebbero avuto l’ennesima lite per futili mutivi. Acceccato dalla rabbia, l’uomo ha preso la punta del trapano scagliandosi contro la compagna e colpendola all’altezza dell’orecchio. Lei però è riuscita a fuggire prima che le cose potessero mettersi ancora peggio, e ha cercato rifugio dai vicini.

Questi ultimi, vedendosi la donna piombare in casa, l’hanno fatta entrare. La 35enne ha raccontato quello che stava succedendo, e di essere stata aggredita dal marito. I vicini non ci hanno messo molto a intuire la gravità della situazione, e vedendo la donna ferita hanno subito allertato i carabinieri, che sono giunti in pochi minuti sul posto. I militari hanno quindi fatto irruzione nell’appartamento in cui la 35enne viveva con il suo compagno.

Il 47enne è stato arrestato

Quando sono entrati in casa, gli uomini in divisa hanno trovato l’uomo che brandiva ancora l’arma in mano, della lunghezza di 60 cm. A questo punto è stato fermato e portato in caserma per le formalità del caso. Dopo essere stato identificato, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. Il 47enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La donna invece è stata trasportata con un’ambulanza del 118 presso il Policlinico Casilino, dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso. La 35enne, seppur ferita, non verserebbe in gravi condizioni. Durante la colluttazione con il marito ha riportato una ferita lacero-contusa all’orecchio e una frattura scomposta delle ossa nasali.

Nelle prossime ore il marito sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia. La donna ha dichiarato agli inquirenti che le violenze andassero avanti da tempo: l’uomo infatti, più volte l’avrebbe aggredita per futili motivi. Su questo caso di cronaca si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli nelle prossime ore.