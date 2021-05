Ci sono novità sul caso di Silvana Inserra, l’ex modella di Sorrento deceduta nel 2020 dopo essersi sottoposta ad un intervento di liposuzione. Infatti, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la donna si era recata con il marito a Roma in quanto lei voleva correggere un difetto di un precedente intervento di liposuzione. Doveva essere un’operazione di routine e per nulla pericolosa, ma la vicenda, per cause ancora tutte da accertare, è sfociata in tragedia.

Il pm Pietro Polidori ha chiesto che il medico anestesista sia portato a processo con l’ipotesi di reato per omicidio colposo. A scatenare le complicazioni, secondo l’accusa, sarebbe stato un mix di farmaci utilizzati per sedare la donna, che aveva 47 anni. Sempre secondo chi indaga, alcuni episodi di brachicardia non sarebbero stati rilevati per tempo, per cui si è tardato nel trasportare la donna al Pronto Soccorso. La Procura non ha invece emesso alcun addebito nei confronti del chirurgo che ha eseguito l’operazione.

La tragedia

Dopo aver raggiunto Roma, la 47enne prenotò una stanza presso un Bed and Breakfast del posto, dove avrebbe dovuto passare la notte. La donna si recò quindi presso la clinica dove è stato poi eseguito l’intervento. Tutto sembrava procedere per il meglio, quando all’improvviso qualcosa è andato storto. Il marito della donna è stato tempestivamente avvisato delle complicazioni.

Dopo essere stata rianimata l’ex modella fu portata d’urgenza in ospedale, dove però morì sei giorni dopo. Le complicazioni, come spiega il CorSera, hanno finito per provocare un’ipossia, a cui è seguito il coma e il conseguente decesso della donna. Il marito di Silvana si è costituito parte civile nel processo.

Nelle prossime settimane potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo caso di cronaca. Il medico anestesista che è finito sotto processo è una donna. Per motivi di privacy preferiamo non riportare le sue generalità, vista anche la delicatezza della vicenda e anche perché c’è in corso un’indagine giudiziaria volta a chiarire le effettive responsabilità.