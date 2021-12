Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come le tragedie possano avvenire improvvisamente. Ancora una volta qualcuno ha rischiato di morire a casa di una improvvisa fuga di gas da una tubatura. Questa volta fortunatamente non si è verificata una tragedia come avvenuto due anni fa sempre a Rocca di Papa, e come avvenuto sabato scorso a Ravanusa.