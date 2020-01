Roma: ennesimo episodio di autobus andato a fuoco

Nella notte di domenica 29 dicembre, un autobus a Roma, per cause ancora da accertare, sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di Via di Malafede, senza passeggeri a bordo, ha avuto un guasto tecnico, si è fermato, ed avrebbe preso fuoco: nell’occasione, i vigili del fuoco sono stati allertati dall’autista, che ha tentato di spegnere le fiamme, con un estintore in dotazione e, giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno spento le fiamme.

L’ultimo caso si era registrato il 27 dicembre, appena pochi giorni prima: il bus senza passeggeri a bordo, dopo il turno notturno, mentre all’alba rientrava in rimessa, ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza di Via della Pisana, ed è stato divorato dal fuoco.

Il penultimo a Via Chiarini, nel quadrante sud ovest a Mostacciano, dove l’autista ha fatto scendere l’unico passeggero, rimasto illeso prima che divampasse l’incendio.

Intorno alle cinque del mattino, l’autobus circolava sulla Cristoforo Colombo, accingendosi a prendere servizio. La vettura era in funzione da diciassette anni, e non c’è stato alcun problema per le persone, che non erano a bordo. L’autobus ora si trova nella rimessa di Via Candoni, alla Magliana, per le indagini di rito.

Solo nel 2019, diciassette sono stati gli autobus Tpl e Atac andati distrutti, mentre 15 quelli danneggiati dalle fiamme, di cui 4 sono rientrati in servizio. Nel 2018, invece, fra incendi distruttivi e non, si sono registrati 49 casi.

Troppi i malfunzionamenti quest’anno: i cittadini se la prendono con l’amministrazione capitolina, e chiedono alla Raggi risposte che non ricevono. Oltre al problema buche, voragini e ferrovie metropolitane, di cui i pendolari già discutono animatamente, e per i quali fanno sit-in e manifestazioni, si dovrà rispondere della cattiva situazione della rete urbana, che interessa la Capitale.